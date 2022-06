Luís Ferreira, 38 anos e licenciado em Ciências da Arquitectura, há muito que possui uma paixão pela fotografia e encontrou a fusão perfeita entre estes dois mundos na fotografia de arquitectura. O portefólio que possui não passa muito além de registos de viagens e memórias de lugares e espaços que lhe causaram interesse.

Com o fugaz aumento na área da construção, pretende-se ajudar ateliers de arquitectura e designs de interiores a aumentarem o seu arquivo fotográfico, quer com finalidades promocionais ou apenas para portefólio. A elevada procura de imóveis, tanto novos como usados, e o uso dos meios digitais como caminhos de pesquisa, leva-nos também à necessidade de criar melhores elementos de divulgação, quer por parte dos construtores, como também por parte dos agentes imobiliários e promotores.

Em suma, a LF Photography oferece um conjunto de soluções adequadas a cada cliente e com base nas suas necessidades. Arquitectos e designers que necessitem de fotografias dos seus projectos e trabalhos podem solicitar uma recolha fotográfica. Agentes imobiliários, ou privados, que pretendam um levantamento fotográfico do seu imóvel para divulgação, não hesitem em contactar.

------------------------------------------

Luís Ferreira, 38 years old and a graduate in Sciences of Architecture, has long had a passion for photography and found the perfect fusion between these two worlds in Architectural Photography. The portfolio he owns does not go much beyond travel records and memories of places and spaces that have caused him interest.

With the fleeting increase in the area of construction, it is intended to help architectes and interior designers to increase their photographic archive, either for promotional purposes or just for portfolio. The high demand for real estate and the use of digital media as research paths, also leads to the need to create better elements of dissemination, both by the constructers, as well as by real estate agents and developers .

In short, LF Photography offers a set of solutions tailored to each customer and based on their needs. Architects and designers who need photographs of their projects and works can request a photographic collection. Real estate agents, or private, who wish a photographic survey of your property for disclosure, do not hesitate to contact.