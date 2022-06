A Loja do Gato Preto foi fundada em 1986, em Lisboa, e dedica-se à comercialização de artigos de artesanato e decoração sob o lema “Casas Livres, Donos Felizes”.

O conceito d’A Loja do Gato Preto reflete um modo de vida não convencional, à semelhança da forma de estar do gato, que nunca está quieto. Os produtos misturam estilos e tendências e todas as semanas surgem novas propostas de produtos, que permitem criar ambientes diversificados e originais. Todos os anos são lançadas cerca de 30 novas coleções completas, na sua maioria edições limitadas.