Móveis Batista nasce a 1 de Novembro de 1976, em S. Pedro da Cadeira com uma sala de exposição de 200 m2, e no lugar da Pedra com um espaço de 100m2. De início comercializa apenas pequenos móveis e 3 modelos de mobílias de quarto e sala. Desde cedo se destacou no mercado do mobiliário e decoração, sendo uma referência no Distrito de Lisboa.

Hoje tem uma área de 8000m2 com mais de 10.000 artigos em todos os estilos de mobiliário e uma equipa de 10 colaboradores, com frota própria, de modo a assegurar toda a distribuição de norte a sul do país. Destacamo-nos no mercado nacional pela grande variedade de escolha, e damos continuidade à filosofia adoptada desde a abertura do estabelecimento: Qualidade, Variedade, Inovação e principalmente o Preço! A 1 de Novembro de 2018, lança o seu novo logótipo, inspirado na versatilidade e adaptação ao cliente que desde sempre foram a imagem de marca da empresa. Um bem haja aos que connosco trabalham.