A arqpar | arquitectura foi criada 2005. Servimos desde então os nossos clientes com competência, rigor e profissionalismo no apoio ao desenvolvimento de estudos e projectos , nas áreas do urbanismo e da arquitectura desde a fase de estudos prévios, licenciamento e acompanhamento de obras. Os nossos arquitectos têm já vasta experiência, trabalhando em equipa coordenada e competente.

Apostamos claramente na aplicação dos princípios da ecologia e do bioclimatismo à arquitectura, introduzindo ou propondo soluções mais ecológicas e sustentáveis aplicadas ao planeamento urbano e aos edifícios.