SEDE: AV. PORTAS DO MINHO, 711
4760-706 RIBEIRÃO
FABRICA 2: RUA DOS PINHAIS, 602
2425-770 ORTIGOSA
LOJA PRÓPRIA FARO: RUA ATAIDE DE OLIVEIRA, 48
8000-223 FARO
DESDE 1980, A ARGATINTAS® PRIMA NO MERCADO PORTUGUÊS PELA QUALIDADE DOS SEUS PRODUTOS. AS TINTAS E VERNIZES DA MARCA, QUE TÊM COMO CENTROS DE PRODUÇÃO AS FÁBRICAS DE VILA NOVA DE FAMALICÃO E DE LEIRIA, JÁ FAZEM PARTE DO IMAGINÁRIO DOS PORTUGUESES, SENDO UM DOS MAIORES FABRICANTES NACIONAIS.
A ARGATINTAS® TEM UMA PRODUÇÃO ANUAL DE DUAS MIL TONELADAS, SENDO 85% DE BASE AQUOSA E 15% DE BASE SOLVENTE. UMA CADEIA DE VALOR QUE INICIA COM MAIS DE 40 COLABORADORES ESPECIALIZADOS. A ENTREGA DA PROPOSTA DE VALOR É FEITA POR, APROXIMADAMENTE, 300 REVENDEDORES E POR UMA LOJA PRÓPRIA, EM FARO (ALGARVE). NESTE SENTIDO, A ESTRATÉGIA DA EMPRESA PASSA PELA APOSTA NO REVENDEDOR, FIGURA QUE TRANSPORTA CONSIGO A IMAGEM, O PERFIL E OS VALORES ARGATINTAS®. A EMPRESA INVESTE NA SUA IMAGEM, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOS SEUS PROCESSOS, CONSIDERANDO A ANÁLISE DAS RECLAMAÇÕES COMO UM PODEROSO INSTRUMENTO DE MONITORIZAÇÃO DE TODO O SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DOS PRODUTOS E DA EMPRESA. ATRAVÉS DA REPRESENTAÇÃO DE MARCAS INTERNACIONAIS, A EMPRESA OFERECE IGUALMENTE UM PORTEFÓLIO DE PRODUTOS ABRANGENTE, RESPONDENDO A DIFERENTES SEGMENTOS DE MERCADO: CONSTRUÇÃO CIVIL, INDÚSTRIA METALOMECÂNICA, INDÚSTRIA CERÂMICA E MOBILIÁRIO, ACESSÓRIOS E PRODUTOS COMPLEMENTARES.
- Serviços
- PRODUÇÃOECOMERCIALIZAÇÃO DE TINTAS;
- PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE VERNIZES;
- COMERCIALIZAÇÃO DE MARCAS REPRESENTADAS;
- COMERCIALIZAÇÃO PRODUTOS COMPLEMENTARES À PINTURA;
- AFINAÇÃO DE CORES;
- PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE IMPERMEALIBIZANTES;
- PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE PROTEÇÃO E LIMPEZA;
- Áreas servidas
- PORTUGAL CONTINENTAL; ILHAS; EXPORTAÇÃO;
- Prémios
- PME EXCELÊNCIA 2015,2016 E 2017; CERTIFICADO DE CONFORMIDADE APCER Nº 2001/CEP.1370; CERTIFICADO IQNET – INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK;
- Endereço
-
AVENIDA PORTAS DO MINHO, 711
4760-706 Vila Nova De Famalicão
Portugal
+351-252910030 www.argatintas.pt/pt