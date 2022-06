SEDE: AV. PORTAS DO MINHO, 711

4760-706 RIBEIRÃO

FABRICA 2: RUA DOS PINHAIS, 602

2425-770 ORTIGOSA



LOJA PRÓPRIA FARO: RUA ATAIDE DE OLIVEIRA, 48

8000-223 FARO

DESDE 1980, A ARGATINTAS® PRIMA NO MERCADO PORTUGUÊS PELA QUALIDADE DOS SEUS PRODUTOS. AS TINTAS E VERNIZES DA MARCA, QUE TÊM COMO CENTROS DE PRODUÇÃO AS FÁBRICAS DE VILA NOVA DE FAMALICÃO E DE LEIRIA, JÁ FAZEM PARTE DO IMAGINÁRIO DOS PORTUGUESES, SENDO UM DOS MAIORES FABRICANTES NACIONAIS.

A ARGATINTAS® TEM UMA PRODUÇÃO ANUAL DE DUAS MIL TONELADAS, SENDO 85% DE BASE AQUOSA E 15% DE BASE SOLVENTE. UMA CADEIA DE VALOR QUE INICIA COM MAIS DE 40 COLABORADORES ESPECIALIZADOS. A ENTREGA DA PROPOSTA DE VALOR É FEITA POR, APROXIMADAMENTE, 300 REVENDEDORES E POR UMA LOJA PRÓPRIA, EM FARO (ALGARVE). NESTE SENTIDO, A ESTRATÉGIA DA EMPRESA PASSA PELA APOSTA NO REVENDEDOR, FIGURA QUE TRANSPORTA CONSIGO A IMAGEM, O PERFIL E OS VALORES ARGATINTAS®. A EMPRESA INVESTE NA SUA IMAGEM, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DOS SEUS PROCESSOS, CONSIDERANDO A ANÁLISE DAS RECLAMAÇÕES COMO UM PODEROSO INSTRUMENTO DE MONITORIZAÇÃO DE TODO O SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE DOS PRODUTOS E DA EMPRESA. ATRAVÉS DA REPRESENTAÇÃO DE MARCAS INTERNACIONAIS, A EMPRESA OFERECE IGUALMENTE UM PORTEFÓLIO DE PRODUTOS ABRANGENTE, RESPONDENDO A DIFERENTES SEGMENTOS DE MERCADO: CONSTRUÇÃO CIVIL, INDÚSTRIA METALOMECÂNICA, INDÚSTRIA CERÂMICA E MOBILIÁRIO, ACESSÓRIOS E PRODUTOS COMPLEMENTARES.