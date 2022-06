A MP Engineering & Construction (MPEC) é uma empresa de engenharia e construção civil sediada em Lisboa; a empresa conta com uma ampla experiência no desenvolvimento e gestão de projetos residenciais e comerciais, as especialidades da empresa incluem o desenvolvimento de projetos de Engenharia Civil, construção de raiz e execução de obras de renovação.

Na MPEC reconhecemos a necessidade de modernizar a industria da construção e promovemos ativamente a implementação de novos meios e tecnologias para melhorar os processos de gestão, criar uma mão de obra mais hábil e produtiva, e para melhorar a qualidade dos nossos produtos e serviços.

Temos orgulho em ser uma empresa com uma abordagem moderna e com uma enorme dedicação em realizar os projetos dos nossos clientes, trabalhando sempre para exceder as suas expectativas.