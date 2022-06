QUEM SOMOS:

A Obr&Lar é empresa especializada na remodelação de interiores. O nosso método de trabalho passa pelo diálogo com o cliente com o objetivo de perceber o que ele pretende concretizar, propondo soluções adequadas ao objetivo estético, funcional ou mesmo económico, para uma melhor definição das várias intervenções a efetuar, favorecendo assim o planeamento da obra com a vantagem no custo temporal de execução da mesma e minimizando também as possibilidade de falhas.

MISSÃO:

Como operadores económicos, pretendemos cumprir todas as responsabilidades fiscais, sociais e ambientais, assegurar a satisfação dos nossos clientes, desde o seu acolhimento, entendimento e ou mesmo ajuda na interpretação dos seus ideais estéticos ou necessidades, até à concretização do trabalho, dando um especial cuidado à forma normalizada como todo o processo decorre, assegurando confiança em todos os momentos, visando assim a satisfação de todos os intervenientes no processo.

FILOSOFIA:

Baseamos o nosso trabalho pelo rigor, transparência, organização e clareza de informação, com vista a conquistar a confiança do cliente, fator de grande responsabilidade, que assumimos como fundamental para a tranquilidade e prazer do processo.

OS NOSSOS CLIENTES:

São todos aqueles que têm a noção da complexidade na gestão das várias especialidades a intervir na reabilitação, quer pela definição da sequência de trabalhos, quer na interação durante estes, que por vezes criam situações inesperadas, as quais estão fora do seu âmbito de atuação corrente, gerando o normal desconforto e demora temporal na concretização do objetivo.

São também aqueles clientes que pela pequena dimensão da sua intervenção, não desejam contratar a convencional empresa ligada à área da construção, atendendo a sua estrutura de custos, com o normal reflexo no valor final da obra.

COMO FAZEMOS:

No contacto com o cliente, quando este sabe bem o que pretende, temos o cuidado de registar a sua necessidade, interesse e gosto, com vista a orçamentar as alterações exatas a efetuar. Elaboramos a lista de trabalho por especialidade, confirmamos com o cliente e executamos de acordo com o definido, minimizando assim interrupções durante a obra, visando uma rápida e eficaz concretização do que se planeou.

Caso o cliente tenha interesse em alterar a arquitetura do imóvel, a intervenção do arquiteto é fundamental para definir, com senso e bom gosto, salvaguardando a funcionalidade, as alterações desejadas, elaborando o caderno e encargos que servirá de orientação para o plano da obra.

De seguida orçamentamos por especialidade, para uma melhor perceção do detalhe dos custos da obra.

Canal youtube:

http://bit.ly/ObriLarYoutube