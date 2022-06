A AMG.ARQ presta um serviço profissional, de qualidade, na área dos serviços técnicos especializados de Arquitetura, Design e Consultoria técnica no âmbito da construção civil.

O papel interventivo do atelier, assenta na constante pesquisa, estudo e proposta de soluções, que garantam uma resposta coerente, eficaz e específica às exigências e necessidades dos clientes, em particular, e da sociedade atual, em geral, dando especial atenção à forma como essas soluções se traduzem nas relações a estabelecer com o meio envolvente.

"O maravilhoso do sonho é a nossa capacidade de torná-lo realidade" (Leonardo Da Vinci)

O arquiteto,

Ângelo Gonçalves