Buildtoo é um software de gestão de projetos de construção para gestores de projeto e investidores/proprietários, um sistema em cloud que dá acesso em tempo real à planificação da obra, a todos os orçamentos, aos documentos atualizados, a fotos, ao cronograma da obra, a mensagens em tempo real, à solicitação do licenciamento, a notificações e alterações ao cronograma automáticas, a um diário da obra no site, com acesso mobile e muito mais.