Sou a Catarina, uma ceramista, nascida em Lisboa, apaixonada pelo trabalho que faço e por cada peça que crio.

Licenciei-me na ESAD, Caldas da Rainha, no curso de Cerâmica e Vidro em 2007 e desde 2010 que me dedico inteiramente a esta paixão.

Para além das linhas próprias que vou desenvolvendo, é com a sua ajuda que também chego mais longe, desenvolvendo e criando peças que vão ao seu encontro.

Todas as peças da mufla são feitas à mão, desde o amassar do barro até à cozedura final, fazendo com que cada peça seja única!

Apresento-vos aqui algum do meu trabalho que tem sido desenvolvido desde 2010.