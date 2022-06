A Placonascente, Lda é uma PME Líder, que se encontra localizada no distrito de Braga. A empresa iniciou a sua atividade no ano de 2008, e desde logo esteve ligado à comercialização e distribuição de materiais de construção. Com uma relação bem peculiar, desde muito cedo, com os clientes a Placonascente foi encontrando o seu espaço no mercado.