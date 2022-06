A Marvic é uma empresa de construção civil que apresenta uma presença no ramo da construção há mais de 30 anos, acumulando as suas experiências com as diversas obras realizadas, entre construções de raiz, reabilitações e criação de projetos. Contamos com uma equipa habilitada para qualquer tipo de intervenção, possuindo conhecimentos técnicos nas mais diversas especialidades, o que nos possibilita ser uma empresa multidisciplinar dentro de uma área com exigência no detalhe.

Temos como lema a criação de espaços nas melhores condições habitacionais - característica que sustenta o nosso trabalho desde sua intuição até à sua execução.

Através da construção e venda de diversas moradias e apartamentos possuimos ainda uma experiência vasta na mediação imobiliária.

Confie o seu projeto e objetivo a esta empresa consolidada e experiente, ficando agradavelmente surpreendido com o resultado final!





Os nossos serviços:

• Mediação Imobiliária: para nós, a busca pela propriedade desejada começa na análise pormenorizada do que o cliente pretende. Seja um imóvel para habitação ou para comércio, um terreno ou um empreendimento, o nosso foco é garantir que encontramos o que procura;

• Construção e Gestão de Projetos: deixe connosco a elaboração e optimização dos seus projetos imobiliários;

• Gestão de Condomínios: tratamos de toda a documentação inerente a este serviço;





Fale connosco:

📧 geral@marvic.pt

📱 (+351) 968 941 329

📞 (+351) 261 862 595