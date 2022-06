A Meggadecor é uma empresa especializada em soluções de construção, restauro e decoração de espaços e edifícios, "Chave Na Mão"

Primamos pela inovação, dando prioridade à qualidade e funcionalidade dos espaços edificados.

O nosso design e qualidade andam de mãos dadas com preços competitivos.

Da projecção do seu espaço, até a sua conclusão final e entrega, chave na mão, tratamos e executamos todas as tarefas e pormenores com rigor e profissionalismo, empregando os mais altos valores de qualidade, cumprindo escrupulosamente os prazos de entrega.

Desenvolvemos mobiliário à medida e com critérios de utilidade e enquadramento, para os espaços a que se destinam.

MEGGADECOR - "Sonhe e nos concretisamos"