Fundada em 1998, a Leiken resulta do esforço para oferecer ao mercado um produto único e de qualidade absolutamente superior, e desde então dedica-se ao desenvolvimento, projeto e execução cozinhas de design inovador. Sem esquecer os valores intemporais legados pelos grandes mestres artesãos, as cozinhas Leiken refletem no seu design o potencial dos materiais e da engenharia, combinados com as tendências emergentes e oportunidades oferecidas pelo avanço das tecnologias e do conhecimento.

Inovação permanente, qualidade total e focalização absoluta no cliente, valem aos produtos Leiken o reconhecimento como marca de referência, produzidos e instalados no absoluto respeito pelas normas mais exigentes e certificados pelos institutos europeus de qualidade.

A Leiken posiciona-se no mercado através de um forte compromisso em oferecer a melhor relação qualidade/preço, associada a um elevado nível nos serviços prestados com a total satisfação dos seus clientes. Criar um espaço para viver o dia-a-dia, seja uma cozinha ou outro na sua casa, é um processo complexo que exige tempo e atenção. A Leiken é especialista na criação de ambientes funcionais e contemporâneos, esteticamente agradáveis, dando soluções inovadoras que vão de encontro às expectativas dos nossos clientes. O nosso papel é garantir o melhor uso do espaço disponível ajudando-lhe a tomar a melhor decisão. As cozinhas são ambientes para viver e conviver entre família. A Leiken mostrar-lhe-á que é possível criar ambientes personalizados e de sonho independentemente do tamanho da sua cozinha.