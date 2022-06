O crescente aumento de actividade do departamento de interiores e

decoração do gabinete de arquitectura NLA - Nuno Leónidas Arquitectos, existente desde 1989, levou à autonomização desta área, tendo assim, sido criada em 1997 a NL Decoração, especializada em Arquitectura de Interiores.

A articulação com o gabinete de arquitectura permite-lhe beneficiar das sinergias criadas, e a formação de uma equipa pluridisciplinar, que assegura a homogeneidade da concepção até ao mais ínfimo pormenor, integrando assim a decoração de interiores, os objectos de arte e acessórios com a arquitectura do espaço.