Um conceito de iluminação versátil e inovador. O candeeiro que é também um suporte de velas!

CANDLE IN, além de decorar, ilumina o seu ambiente com o encanto da luz de velas, podendo ser utilizada inúmeras vezes, sem derreter ou perder a sua forma inicial. Cria uma luminosidade especial ao abrilhantar as imagens aplicadas na sua estrutura e garante uma atmosfera acolhedora e intimista.

A sua estrutura é produzida em parafina. Tem no seu interior uma peça de acrilico, ignifuga, que possibilita o encaixe perfeito de velas t-light. Ao acendê-la iluminará as suas imagens preferidas com o charme da luz de velas.

A versão clássica traz no seu interior uma vela t-light e já está preparada para receber a nossa base eletrificada que a transforma num sofisticado candeeiro.

CANDLE IN é a união perfeita entre Luz e Imagem!

Personalize a sua!