O escritório CONCEPTO - Design de Interiores & Arquitetura atua de forma inovadora, sendo capaz de gerar ideias originais para concepção de projetos para ambientes internos e externos.

Em parceria com profissionais como engenheiros, arquitetos, designers gráficos, fornecedores e mão de obra especializada, a empresa tem como objetivo conceituar, projetar e intervir nos diversos espaços ocupados, sempre com soluções criativas e originais, alcançando a ambiência adequada às necessidades estéticas, culturais, emocionais, econômicas e funcionais do projeto e dos usuários. Graduadas em Design de Ambientes pela Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG, Patrícia Nassif (ABD 10.590) e Gabriela Alves gerem sua equipe, prestando serviços de design a clientes residenciais e comerciais.