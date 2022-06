A Tacorsil é uma empresa com um know how de mais de 29 anos na produção de artigos de iluminação.

Produzimos abajures em vários formatos e usando várias matérias primas: tecido, cortiça, madeira, entre outras.

Para além dos nossos artigos standard, produzimos peças idealizadas pelos nossos clientes. Trabalhamos com arquitetos, designers e decoradores de interiores, criando modelos únicos para projetos únicos.