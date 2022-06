CASULO INTERIORS disponibiliza serviços especializados de decoração apresentando soluções para diversos orçamentos, e auxiliando o cliente na concretização que tanto idealiza para o seu espaço, mas que não sabe como fazê-lo. Já com o serviço de Home Staging, trabalhamos com um conjunto de técnicas que promovem a valorização de imóveis permitindo a sua mais rápida e eficaz negociação no mercado.

Para completar a nossa missão de renovação e bom gosto, criámos a secção de CURADORIA (disponível em breve no nosso site), onde partilhamos com os nossos seguidores e clientes, peças únicas, originais e ambientalmente conscientes. Trata-se de um "lugar" agradável com uma selecção cuidada de produtos para os apreciadores da arte e do design.