A RMC é produtora e admiradora genuína da beleza do mármore compacto desde 1980. Desde 2015 somos geridos pela Eurosurfaces Portugal S.A. Esta cooperação trouxe-nos o know-how da gestão internacional ao mesmo tempo da segurança de que a longa experiência RMC terá um novo momento.

Banhos. Pavimentos. Revestimentos. Fachadas. Peças cortadas à medida. O que precisar. Vamos além da simples pedra e com os nossos clientes cultivamos um espaço onde as melhores soluções para diversos projetos de construção (pequenos | grandes, privados | públicos, residenciais | comerciais) podem ser encontradas, com base na autentica abordagem profissional, no diálogo e na flexibilidade. Estamos prontos para realizar esforços extra para tornar as suas ideias realidade e fornecer algo verdadeiramente incrível.