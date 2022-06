Fundado no ano de 2018 na cidade do Porto, o SOLO ATELIER caracteriza-se como um espaço de desenvolvimento de projectos de arquitectura em todas as suas fases, escalas e programas, passando também pelo design de equipamento.

Com um processo intimamente ligado à análise e reflexão sobre as qualidades do lugar e do território, desenvolvemos intervenções que se adaptem às necessidades de cada contexto e cliente, explorando as condicionantes como tema e motivo de valorização do projecto, utilizando a racionalidade do desenho como ferramenta para o alcance de uma dimensão espacial poética.

Para além do desenvolvimento de projectos de arquitectura, o atelier dedica-se ainda à exploração da representação digital da arquitectura, através do desenvolvimento de projectos de imagem tridimensional, que representem de uma forma viva o espaço habitável.