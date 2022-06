O Grupo Corpe integra e desenvolve a sua actividade no sector da madeira e

conta com mais de 30 anos de experiência nas diferentes áreas do sector.

Está constituído por várias empresas e tem como objectivo a conjunção, aliança e aproximação do produto final e intermédio aos nossos clientes. Por conseguinte, o nosso grupo é composto por empresas que desenvolvem e executam as diferentes fases do processo de produção, desde a compra da matéria prima, desenho dos produtos, produção e distribuição o que nos leva a posicionar no mercado, como uma referência a nível de preço, qualidade, serviço, abastecimento e stocks.

**Transporte nacional e internacional de mercadoria.

Os nossos produtos: lambrim; rodapé; painel sandwich; portas; baguetes; aros; ripas; vigas; barrotes; molduras; placas de madeira.