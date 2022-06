Bertha: A alma da casa

A roupa de cama e os bordados doutros tempos reinventados em peças para guardar para sempre, num projeto da designer Joana Figueirôa.

As coleções podem ser compradas individualmente ou em conjuntos, para adultos e, nalguns casos, também para bebés. Há ainda uma linha de mesa, com a mesma atenção à qualidade e aos desenhos. A ideia é criar “objetos especiais, capazes de passar de geração em geração”, resume Joana. Tal como as peças naquele baú da sua bisavó Bertha.

Em casa dos avós, Joana Figueirôa lembra-se de abrir uma arca grande e de levar tempo a descobrir a roupa de cama bordada à mão, de admirar os pormenores dos desenhos, de se demorar nas técnicas que se perderam com o tempo. Anos mais tarde, imaginou como poderia traduzir esse sentimento, algures entre a nostalgia e a atenção aos detalhes, numa marca que fizesse sentido nos dias de hoje. “Quis recuperar a ideia do enxoval, com roupa de cama e banho feita com bons materiais e modernizada”, explica a designer gráfica, que começou a Bertha em 2016 (o nome é uma referência à sua bisavó).

A designer gráfica criou a Bertha em 2016. O nome é uma homenagem à sua bisavó Naquele baú de memórias de várias infâncias, Joana encontrou inspiração tanto para os tecidos em si como para os desenhos dos bordados e das rendas. Todas as linhas, que vão dos lençóis e fronhas aos toalhões e robes turcos, são confecionadas com diferentes tipos de algodão e personalizáveis com monogramas predefinidos ou desenhados a pensar em cada pessoa. “É possível bordar as iniciais ou desenhar um logótipo exclusivo”, continua Joana, o importante é que o resultado final conte a história daquele apartamento, daquela casa de férias, que seja um reflexo de quem ali vive.

No site da marca, é possível escolher cores, ensaiar monogramas e ver como ficaria o resultado final em lençóis, toalhas turcas e várias outras peças.

in Revista Visão

por Rosário Mello e Castro