A Home Recover nasceu com o objetivo de proporcionar ao cliente a opção de renovar e decorar a sua casa simultaneamente. Em parceria com a equipa vencedora da Laskasas são elaborados projetos à medida de cada necessidade. Aliar espaço, funcionalidade, bom gosto, inovação e conforto é a responsabilidade das equipas que constituem esta parceria.

Somos uma equipa multidisciplinar especializada na remodelação interior, exterior e no restauro de imóveis, com experiência comprovada em todas as áreas em que nos propomos a melhorar a sua casa e a sua qualidade de vida, com rapidez e compromisso. Trabalhamos com renovações específicas, ou com reabilitações completas, desde pintura, acabamentos, mobiliário, reparação de fachadas, restauro de casas antigas, entre outros. Oferecemos remodelação de exteriores, para, consigo, atualizar a aparência da sua casa para o que sempre desejou. Incluímos serviço de arquitetura, engenharia e construção civil com uma equipa experiente e muito qualificada, para que possamos alterar e intervencionar zonas que lhe agradam menos no aspeto exterior do seu imóvel.