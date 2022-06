Fundada em 1985, a Paris-Sete nasceu com a missão de divulgar o melhor design internacional ao público português e de apresentar uma cuidada selecção de peças marcadas por uma indiscutível qualidade e intemporalidade. Inicialmente orientada para a casa, a Paris-Sete depressa abraçou outras áreas como o equipamento para escritório e hotelaria, iluminação técnica e decorativa, representando actualmente as mais conceituadas marcas no campo do design. Presentemente localizada no Largo Vitorino Damásio 2 A/B, a Paris-Sete corporiza um conceito inovador no panorama nacional, conjugando um completo serviço de design de interiores com uma irrepreensível colecção de mobiliário, objectos de design, livros e acessórios decorativos, das marcas mais conceituadas.