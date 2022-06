A ALGUIDAR é uma marca de artigos têxteis-lar em malha, que nasceu na Covilhã pelas mãos dos designers Rui Lopes e Liliana Ribeiro. As malhas, de padrões originais e texturas coloridas, nascem de uma máquina de tricotar manual, e são trabalhadas a partir de fios de fornecedores locais, dando forma a diversos produtos para o lar. À semelhança do alguidar, objeto tradicional, também a ALGUIDAR transporta em si o lado mais tradicional e artesanal português, entrelaçado com um design contemporâneo, para criar espaços únicos na casa de cada um.