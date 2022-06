Fundada em 2018 por Ricardo Porto Ferreira, a Porto Architects, com base no Porto, combina as duas experiências anteriores de Arquitetura e Reabilitação com o Design de Interiores. Em Portugal, forma uma equipa multidisciplinar de Arquitetos, Engenheiros, Designer de Interiores e Gestores de Projeto que se encontram entre o Porto e Lisboa. Através de uma parceira com a AMA Design mantém uma presença no Médio-Oriente. A escala e programa dos projetos que se encontram envolvidos varia drasticamente, embora cada projeto compartilhe um compromisso com a autenticidade, particular atenção aos materiais e uma experimentação muito enraizada nos precedentes.