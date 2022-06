Quem somos - Precisão e detalhe

Fundada no ano de 2008 em Paris, a Riskos representa as mais prestigiadas e premiadas marcas mundiais e concentra a sua actividade comercial nas áreas de Arquitectura, Design de interior e Paisagismo.

Actualmente com sede em Luanda, apresenta uma óptima relação qualidade e preço, com uma estrutura composta por pessoas profissionais e experientes disponíveis a responder todas variadas solicitações.

O papel da Riskos parte desde a criação e alteração do projecto a sua escolha, até a decoração do mesmo. Apresenta capacidade de mobilar com uma vasta gama de produtos com estilos diferentes em salas, quartos, closets, instalações sanitárias, cozinhas, escritórios e até no seu jardim.

As solicitações dos clientes serão atendidas com disposição criativa na preparação de layouts 2D e 3D inteligentes e no preço certo.

A Riskos pretende que as tendências internacionais sejam transformadas na perfeita harmonia entre o tradicional e o étnico, de forma a ter estilos arrojados e modernos no seu espaço de sonho, isso será possível porque a Riskos conhece o povo angolano e pretende celebrar todos os dias os mais interessantes estilos que apenas existentes em Angola.