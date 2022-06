A Favos Interiores está no mercado à 37 anos e durante esses anos preocupou-se com o bem-estar dos seus clientes.

Hoje, especializada em Design de Interiores, pretende corresponder às emoções humanas. Ocupando-se em entender a relação do cliente com o espaço envolvente, tanto a nível emocional e cognitivo.





O objetivo é contribuir para que esses espaços sejam por si só promotores de bem-estar e da qualidade de vida.

Apesar da árdua tarefa de criar ambientes que priorizem as emoções e as vivências positivas, a Favos está sempre à procura de novos desafios no campo do Design e da Decoração. Acreditando e garantindo que a Favos Interiores está à altura do desafio, propomos que conheça o nosso trabalho.