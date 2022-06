O GABINETE “3.SA” SURGE DA VONTADE DE TRÊS ARQUITECTOS SE ASSOCIAREM E DESENVOLVEREM A SUA EXPRESSÃO ARTÍSTICA ATRAVÉS DA ARQUITECTURA, DO DESIGN E DO URBANISMO. CONCENTRADOS NO RIGOR PROFISSIONAL, NÃO DESCURÁMOS A POÉTICA ARQUITECTÓNICA QUE UMA OBRA DEVERÁ RETRATAR, E POR ISSO, O NOSSO DESENVOLVIMENTO PROCESSUAL REFLECTE TAMBÉM A INOVAÇÃO E A PESQUISA QUE DEVEM SER INERENTES A UM PROCESSO, SEJA DE PEQUENA OU GRANDE ESCALA.

MESTRES EM ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, HABITAÇÃO MÍNIMA E TURISMO, NÃO DESCURAM AS RESTANTES ÁREAS ABRANGIDAS PELA ARQUITECTURA, O QUE POSSIBILITA OBTER UMA MAIOR POLIVALÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO PROCESSUAL, TRADUZINDO-SE NUMA RESPOSTA CONCRETA E OBJECTIVA.