O GABINETE “3.SA” SURGE DA VONTADE DE TRÊS ARQUITECTOS SE ASSOCIAREM E DESENVOLVEREM A SUA EXPRESSÃO ARTÍSTICA ATRAVÉS DA ARQUITECTURA, DO DESIGN E DO URBANISMO. CONCENTRADOS NO RIGOR PROFISSIONAL, NÃO DESCURÁMOS A POÉTICA ARQUITECTÓNICA QUE UMA OBRA DEVERÁ RETRATAR, E POR ISSO, O NOSSO DESENVOLVIMENTO PROCESSUAL REFLECTE TAMBÉM A INOVAÇÃO E A PESQUISA QUE DEVEM SER INERENTES A UM PROCESSO, SEJA DE PEQUENA OU GRANDE ESCALA.
MESTRES EM ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, HABITAÇÃO MÍNIMA E TURISMO, NÃO DESCURAM AS RESTANTES ÁREAS ABRANGIDAS PELA ARQUITECTURA, O QUE POSSIBILITA OBTER UMA MAIOR POLIVALÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO PROCESSUAL, TRADUZINDO-SE NUMA RESPOSTA CONCRETA E OBJECTIVA.
- Serviços
- Arquitectura | Design | Urbanismo
- Áreas servidas
- Portugal | Espanha | França | Alemanha | Itália | Estados Unidos da América | Emirados Árabes Unidos
- Vila Boa BCL
- Endereço
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Centro de Negócios VILAWORK, Av.ª da Cal, Lt. 125, 1º A
4750-778 Vila Boa Bcl
Portugal
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