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3.SA
Arquitetos em Vila Boa Bcl
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    • 06TV - House for Tim Vieira, 3.SA 3.SA
    06TV - House for Tim Vieira, 3.SA 3.SA
    06TV - House for Tim Vieira
    03CL - Moradia, 3.SA 3.SA
    03CL - Moradia, 3.SA 3.SA
    03CL - Moradia, 3.SA 3.SA
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    03CL - Moradia
    09VS - Café, 3.SA 3.SA
    09VS - Café, 3.SA 3.SA
    09VS - Café, 3.SA 3.SA
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    09VS - Café
    OA CL - Remodelação de Moradia, 3.SA 3.SA
    OA CL - Remodelação de Moradia, 3.SA 3.SA
    OA CL - Remodelação de Moradia, 3.SA 3.SA
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    OA CL - Remodelação de Moradia
    02JN - SPA, 3.SA 3.SA Spa moderno Madeira Ambar/dourado
    02JN - SPA, 3.SA 3.SA Spa moderno Madeira Ambar/dourado
    02JN - SPA, 3.SA 3.SA Spa moderno Madeira Ambar/dourado
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    02JN - SPA
    OA LM - Moradia V3, 3.SA 3.SA Casas minimalistas Betão Branco
    OA LM - Moradia V3, 3.SA 3.SA Casas minimalistas Betão Branco
    OA LM - Moradia V3, 3.SA 3.SA Casas minimalistas Betão Branco
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    OA LM - Moradia V3
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    O GABINETE “3.SA” SURGE DA VONTADE DE TRÊS ARQUITECTOS SE ASSOCIAREM E DESENVOLVEREM A SUA EXPRESSÃO ARTÍSTICA ATRAVÉS DA ARQUITECTURA, DO DESIGN E DO URBANISMO. CONCENTRADOS NO RIGOR PROFISSIONAL, NÃO DESCURÁMOS A POÉTICA ARQUITECTÓNICA QUE UMA OBRA DEVERÁ RETRATAR, E POR ISSO, O NOSSO DESENVOLVIMENTO PROCESSUAL REFLECTE TAMBÉM A INOVAÇÃO E A PESQUISA QUE DEVEM SER INERENTES A UM PROCESSO, SEJA DE PEQUENA OU GRANDE ESCALA.

    MESTRES EM ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, HABITAÇÃO MÍNIMA E TURISMO, NÃO DESCURAM AS RESTANTES ÁREAS ABRANGIDAS PELA ARQUITECTURA, O QUE POSSIBILITA OBTER UMA MAIOR POLIVALÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO PROCESSUAL, TRADUZINDO-SE NUMA RESPOSTA CONCRETA E OBJECTIVA.

    Serviços
    Arquitectura | Design | Urbanismo
    Áreas servidas
    • Portugal | Espanha | França | Alemanha | Itália | Estados Unidos da América | Emirados Árabes Unidos
    • Vila Boa BCL
    Endereço
    Centro de Negócios VILAWORK, Av.ª da Cal, Lt. 125, 1º A
    4750-778 Vila Boa Bcl
    Portugal
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