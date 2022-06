Cada obra é ÚNICA.

As pessoas envolvidas na sua intervenção também. Para melhor responder às características de cada projecto - seja em construção, consultoria ou restauro - a nossa empresa agrupa equipas específicas com técnicos especializados.

Tal como numa orquestra, onde diversos artistas são conduzidos de forma concisa, numa equipa de restauro e construção o processo é o mesmo.

Do marceneiro ao responsável pelos os estuques, todos os elementos estão empenhados em prol de um mesmo objectivo: a total satisfação dos nossos clientes com a melhor qualidade no construir e no reconstruir. Prolongar a vida do material a ser recuperado e aproveitar ao máximo os elementos originais.

Esta é a filosofia de intervenção na recuperação de edifícios antigos.

Respeita-se, assim, não só o valor histórico intrínseco de cada obra, mas também se promove a máxima eficiência na utilização dos recursos naturais.

Somos o que fazemos.

Ao acompanhar as tecnologias mais desenvolvidas e utilizando os instrumentos mais modernos, a nossa consciência de intervenção na sociedade e na utilização dos recursos naturais vai para além do tempo presente.

Está comprometida com o passado e tem futuro como testemunha.