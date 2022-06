Na Barbot acreditamos que as tintas, as cores e a tecnologia são instrumentos de expressão individual, de expressão do gosto e da vontade, de transformação e criação. Os espaços interiores são lugares para novas visões.

A empresa e a marca Barbot procuram inspirar, dar força e estar cada vez mais perto desta nova visão do espaço. Proporcionamos o meio, as cores, as texturas e a tecnologia que vão transformar essa grande telas que são os ambientes e espaços interiores.

A Barbot é qualidade e inovação, sustentadas no bom relacionamento com os clientes, colaboradores e parceiros. Ao longo dos anos, o respeito constante por estas metas e princípios fez da Barbot uma empresa segura e de confiança, com um projeto consistente.

É nossa vontade continuar a apostar numa relação cada vez mais próxima com os nossos interlocutores, com os seus desejos e necessidades do dia a dia. Queremos continuar a desenvolver na nossa empresa uma lógica de permanente dinâmica e investimento nas melhores tecnologias e produtos para os projetos de arquitetura e decoração de interiores.