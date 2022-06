HAUSS - Interior Design & Contract

Empresa dedicada ao desenvolvimento de projeto na área de Arquitetura e Design de Interiores de espaços comerciais, residenciais, hotelaria e escritórios.

Criamos projetos com detalhe, rigor e originalidade - projetos únicos e diferenciadores que vão de encontro ás necessidades e expetativas do cliente.

Prestamos serviços nas áreas do design de interiores e decoração, remodelação de espaços interiores e projetos, projetos 2D / 3D e design gráfico.





A nossa missão

Criar projetos únicos através da conceção de espaços diferenciadores, personalizados e funcionais, pensados à medida do cliente, necessidades e suas expetativas.

Dispomos de uma vasta gama de mobiliário, soluções à medida, sabemos organizar espaços e redesenhar ambientes, criando espaços com entidade própria.

Praticamos a transparência, simplicidade e responsabilidade.





Projetos

O nosso portfólio traduz-se em projetos para casas, escritórios, espaços comerciais e hóteis.





Como trabalhamos

O processo começa pelo agendamento de uma reunião e visita ao local para traçar uma estratégia e briefing do que se pretende / partimos para o desenvolvimento de um conceito e respetivo layout / definição de acabamentos, mobiliário e decoração / elaboração do projeto em 3D (sempre que o projeto assim o exige) / orçamento / em caso de adjudicação, faremos todo o acompanhamento e coordenação do projeto, tal como entrega e montagem de todo os elementos.