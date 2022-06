O ATELIER

O AACG é um gabinete de projectos, fundado em 1996, que actua na área da arquitectura, planeamento e decoração, tendo como objectivo rentabilizar e promover o património dos seus clientes. Para isso há princípios pelos quais nos regemos e que são imprescindíveis para a nossa identidade, são eles: INOVAÇÃO, QUALIDADE, COMPETÊNCIA, DEDICAÇÃO.

FILOSOFIA

O sucesso de um projecto depende da percepção das necessidades e desejos do Cliente e da relação de confiança que se estabelece entre este e o arquitecto.

Como matriz de projecto, na arquitectura e na cidade, queremos reconhecer o nosso tempo. Acreditamos que o público está mais sensível à qualidade da arquitectura e do design, tendo uma crescente exigência na qualidade do ambiente construído, nas expansões urbanas, bem como na preservação de edifícios e zonas históricas. Esta maior exigência exige elevados níveis de eficácia profissional, onde é a flexibilidade que determina as mais adequadas soluções.

OBJECTIVO

A importância das decisões de investimento correctamente informadas, constituem a diferença entre o êxito e o colapso de qualquer empreendimento. Assim, o AACG entende os serviços que presta num âmbito alargado de acompanhamento do Cliente desde a compra, passando pelo projecto, até à venda.