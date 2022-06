A MAOS HA OBRA.PT é uma empresa especializada na requalificação e reabilitação urbana com vasto leque de clientes empresariais e particulares. É vocacionada para executar cada obra de forma personalizada, com acompanhamento técnico desde o orçamento até à entrega da obra, com máximo de profissionalismo, eficácia e responsabilidade, orientada para as necessidades de cada cliente. Pioneira na utilização de produtos inovadores quer para os clientes, quer para o ambiente, orgulha-se de executar todos os trabalhos com qualidade e com domínio das regras do ambiente. com uma equipa de especialistas, com elevada experiência profissional, assegura as soluções mais criativas e vantajosas para cada cliente. Com vários projectos executados em cinco anos, a MAOS HA OBRA.PT afirma-se como uma empresa de confiança.