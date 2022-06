Um conceito de excelência em áudio visual.

Na Projection Dreams - Áudio, Vídeo e Interiores - Somos especialistas de excelência com a capacidade de oferecer a experiência cinematográfica ou audio visual mais precisa que já viu ou ouviu.

Desde o design até a instalação, e sendo membro da CEDIA, oferecemos a todos Cinemas Domésticos Personalizados - Interiores Áudio / Vídeo, sejam Cinemas Temáticos, Cinemas Domésticos Clássicos ou qualquer Ambiente Audiovisual, serão autênticos nos padrões de vídeo ISF e áudio THX. Os elementos estéticos e acústicos são exclusivos para o cliente, juntamente com a simplicidade de operação no equipamento, que é incomparável na indústria, devido às soluções de integração da Projection Dreams - Interiores de Áudio / Vídeo e Domótica.

Temos mais de 40 anos de conhecimento, adquirido no mundo do Cinema e Hi-Fi, incluindo a experiência ARRI 35mm - Áudio / Vídeo Interiores. Nós somos apaixonados por aquilo que fazemos.

Nas nossas instalações personalizadas - usamos apenas produtos de qualidade com pedigree - Por exemplo as colunas de som da M & K, são usadas pela Disney, pela Paramount, Lucasfilm, Warner Bros, Dts, 20th Century Fox, Sony, Universal Studios e pela Dolby no áudio dos melhores filmes já vistos!

Também oferecemos projetores da mais Alta Qualidade, incluindo marcas usadas nos mais recentes Cinemas em 4K, Telas de Cinema Curvas de 2.35: com Dolby Atmos, Auro-3D, DTS-X e THX ULTRA-2 em áudio.

Com a ideologia de Cinema Pedigree, vamos muito mais além. O Cinema Pedigree oferece total sinergia num ambiente completo em Cinema Áudio / Visual, quer seja numa Sala de Entretenimento, quer numa Sala de Mídia, Sala de Jogos ou Cinema ao Ar Livre, combinamos o design do século XXI, com precisão da Acústica e configuração.

Trabalhamos em parceria com especialistas locais, com grande conhecimento em: Acústica, fabrico de armários, robotica, iluminação e murais, garantindo assim que TODOS os aspectos do projeto, se complementem perfeitamente com a mais alta qualidade, inovação e rentabilidade.

Seja um gestor de projectos, um construtor, um arquiteto ou proprietário particular, a Projection Dreams - Audio / Video Interiors, expandirá os limites do que é possível, proporcionando-lhe a mais emocionante apresentação em Áudio Visual já experimentada!

Projection Dreams - Audio / Video Interiors instala sistemas em todo o mundo.

A VIDA TORNA-SE MELHOR COM A PROJECTION DREAMS!