Zantia is an international company, founded in 1999, with solutions in the area of Air Conditioning, Central Heating, Ventilation and Renewable Energies. The satisfaction of our partners is our main concern, so we focus on the manufacture of high quality equipment at competitive prices. All of our products use the latest technology with an ecological aspect and modern design. ZANTIA is made up of a young, dynamic and qualified team, willing to find the right solutions for all our partners.

Innovation With the more advanced technologies and a dynamic and constantly evolving technical team, Zantia assumes precise solutions that combine innovation with simplicity without dissociating the design with an environmental concern always present.

