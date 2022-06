Somos uma empresa sediada em Oliveira do Hospital com 36 anos de existência. Trouxemos da Alemanha o Know-how da excelência na produção de mobiliário, artigos de decoração e seus componentes, bem como artigos de iluminação em metais nobres, como o latão, inox, etc. á medida do cliente. Desenvolvemos os protótipos do produto que o cliente deseja e executamos, com os mais altos padrões de qualidade.

Trabalhamos peças completas e também complementos e componentes de outras peças. Quando não produzimos integralmente as peças recebemos dos nossos clientes as peças em madeira, vidro, mármore ou granito e montamos os nossos componente para entregarmos o produto pronto a usar.