A dl cozinhas é hoje uma referência no mercado do mobiliário de cozinhas. Em 2004 a empresa Luzmóveis criou uma marca própria, diferenciando-se com um conceito inovador, transportando a arquitectura para a cozinha e permitindo ao cliente adequar um padrão de elevada qualidade ao gosto particular. As cozinhas dl permitem uma combinação entre os melhores materiais e acessórios disponíveis, sustentados por uma construção sólida e um desenho coerente que nunca sacrifica a funcionalidade e a durabilidade.