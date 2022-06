STORK é um produto patenteado, composto maioritariamente por pedra natural e aglomerado de cortiça. Permite alargar as aplicações de design e arquitetura através da utilização de um material leve, com excelentes propriedades mecânicas e que garante isolamento térmico e acústico. É utilizado para revestimento (interiores e exteriores) bem como para mobiliário. STORK é um produto sustentável, que utiliza de modo eficiente duas matérias primas naturais, sendo desenvolvido com base num ciclo de vida circular.

Para mais informações:

e-mail: sales@stork-composites.pt

tlm: +351 927593443