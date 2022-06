Fabricamos cutelarias artesanais, todas as nossa facas são peças únicas e exclusivas, não fazemos duas facas com cabos iguais, sendo uma mais valia para quem pretende ter uma peça única. O aço que usamos é de elevada qualidade permitindo um poder de corte superior e durabilidade do fio por longo período de tempo.

A nossa fábrica está localizada em Portugal.

Manufacturer of handcrafted cutlery, all our knives are unique and exclusive, we do not make two knives with equal handles, being a plus for those who want to have a special and unique piece. The steel we use is of high quality, allowing superior cutting power and durability of the cutting edge for long period of time.

Our factory are based in Portugal