REF Arquitectos, com início no ano 2007, com atelier na Ilha da Madeira, realiza projectos na área de arquitectura, arquitectura de interiores, planeamento e urbanismo, coordenação de projectos e modelação 3D.Conta com uma equipa de jovens arquitectos apoiada pelos mais recentes suportes de hardware e software.A REF colabora regularmente com um conjunto de técnicos nas mais variadas áreas de intervenção.