AJFA – Assistência Técnica Elétrica e Eletromecânica, com o CAE 43210, certificado pela Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), e registado no Instituto Eletrotécnico Português (IEP), Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ), e Laboratório Industrial da Qualidade (LIQ), atua na área da manutenção preventiva e corretiva de equipamentos elétricos, eletromecânicos, automatismos, instalação e reparação de redes elétricas, remodelação de quadros elétricos, reparação de avarias em redes de rega automatizada, e sistemas de ventilação, extração e desenfumagem.

Executa análise e diagnóstico em redes elétricas, para verificação do correto estado e funcionamento das mesmas, respeitando as normas em vigor.

Presta assistência técnica a clientes particulares ao domicílio, e em condomínios,escritórios, espaços comercias e industriais, com ou sem contrato de manutenção.





Temos como principais valores a ética, a integridade, o profissionalismo, a excelência, a

dedicação e a responsabilidade.O nosso principal objetivo, é a conquista da total confiança e satisfação do cliente,pelos serviços que prestamos.





AJFA - Electrical and Electromechanical Technical Assistance, with CAE 43210, certified by the General Directorate of Energy and Geology (DGEG), and registered at the Portuguese Electrotechnical Institute (IEP), Welding and Quality Institute (ISQ), and Industrial Quality Laboratory ( LIQ), operates in the area of ​​preventive and corrective maintenance of electrical, electromechanical equipment, automations, installation and repair of electrical networks, remodeling of electrical panels, repair of faults in automated irrigation networks, and ventilation, extraction and smoke removal systems.

Performs analysis and diagnosis in electrical networks, to verify the correct state and operation of the same, respecting the rules in force.

Provides technical assistance to private customers at home, and in condominiums, offices, commercial and industrial spaces, with or without maintenance contract.





Our core values ​​are ethics, integrity, professionalism, excellence,

Dedication and Responsibility. Our main goal is the achievement of total trust and customer satisfaction for the services we provide.