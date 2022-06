Partindo de projectos antecedentes dos seus colaboradores na Construção Civil desde 2004, o grupo teve o seu início de actividade comercial efectiva em 2011

Em 2013 onde em paralelo com a suas obras de construção particular alargou a sua actividade ao aluguer de equipamentos a terceiros, onde obtivemos experiência na execução de grandes obras nas áreas de tratamento e condução de águas residuais, distribuição de águas e gás natural, com particular destaque em empreitadas públicas das Águas de Cascais, Simarsul e Lisboagás.

Com a continuação e foco nas obras de reabilitação do edificado e tendo um portfólio de obra em carteira desde melhorias em apartamentos ao projecto total de moradias, foi dado um novo impulso em 2014 criando a marca KazaNova e revitalizando a marca EcoConstroi com o foco de repartir os segmentos alto e médio aproveitando o potencial de crescimento e revitalização do sector.

Fruto de toda esta experiência acumulada e usando do seu capital particular, humano e financeiro projectou a sua fase seguinte de expansão, criando em 2015 a DELOVENTOR onde as suas valências técnicas permitiram a entrada em pequenos projectos de promoção e mediação na Grande Lisboa e Algarve, continuando assim o percurso de integração da sua oferta comercial, partindo de uma plataforma de execução de obras com superior qualidade técnica até à obtenção de um produto imobiliário integrado e valorizado.