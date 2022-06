Sou formado em Jornalismo, mas a fotografia sempre foi uma paixão. Em 2010, decidi deixar os textos de lado para me dedicar exclusivamente aos cliques. Desde então, me especializei em fotografia de arquitetura, interiores e imobiliária. Quer saber mais sobre o meu trabalho, gostaria de fotografar um projeto de sua autoria ou tem alguma outra dúvida? Fique à vontade, você me encontra nos contatos abaixo.

I graduated in Journalism, but photography has always been my passion. In 2010, I decided to leave the writing aside to devote myself exclusively to shooting. Since then, I have specialized in architecture, interiors and real estate photography. Want to know more about my work, would you like to photograph a project of your own or have any other questions? Feel free to contact me.