Antikeda desde 1998 que prestamos serviços e soluções de redes de proteção. Como a primeira empresa a lançar no mercado as redes de proteção para varandas, janelas e ou terraços, através das redes anti queda em nylon. Atuamos no mercado com profissionalismo de modo a atender as necessidades dos nossos clientes e garantir assim a sua total satisfação. Trabalhamos com material certificado para garantir um serviço de qualidade. As redes de proteção anti queda aplicadas em varandas e janelas previnem de forma eficaz tanto a queda de crianças e idosos como de animais, gatos e cães. Para evitar que pombos suje a varanda. Antikeda dá a garantia de 5 anos do seu material e serviços."