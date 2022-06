Com a evolução do mercado nasce a ANGELUS GROUP, unindo a

carpintaria, ao mobiliário e decoração, através da marca Pro Angelus.

Apoiados por uma equipa experiente apresentamo-nos no mercado com um espírito jovem, empreendedor, criativo e profissional. Executamos trabalhos inovadores e com qualidade, idealizados por profissionais especializados nas mais diversas áreas.