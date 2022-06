A Filipa Sousa Interior Design nasceu da paixão pela decoração da sua directora criativa e disponibiliza serviços de decoração On-Line e/ou presencialmente.

Desenvolve projectos 3D à distância e projectos de consultoria Home styling destinados a espaços residenciais e comerciais.

É utilizada a modelação 3D que permite criar imagens realistas do novo espaço e mobiliário para que seja possível ao cliente idealizar o resultado final. São apresentadas as plantas do espaço com a disposição do mobiliário e o Concept Board onde se visualizam as peças de decoração, texturas, materiais, mobiliário e iluminação selecionados.

Filipa Sousa Interior Design oferece aos seus clientes uma experiência baseada na confiança onde o resultado final de cada projecto reflete tudo aquilo em que acredita.