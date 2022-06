A Preto Marfim nasceu em 2010 de uma vontade de criar espaços e construir sonhos através da arquitectura e design de interiores.

O resultado dos nossos trabalhos baseia-se nas viagens, diferentes culturas e arte, transformando inspirações em projectos onde o detalhe e a alma são uma constante.

Idealizar, projectar e renovar um espaço, aliando criatividade e atenção ao detalhe, faz parte do nosso dia-a-dia. Desenhamos a pensar no conforto, inovação e intemporalidade para criar espaços únicos e à medida de cada cliente, interpretando as suas ambições e tornando-as reais.