Arquitetura:

Projetos de Licenciamento, Comunicações Prévias, Legalizações, Arquitetura de Interiores, etc

Engenharias:

Todos os Projetos de Especialidades: Térmico, Acústico, ITED, Estabilidade, Gás, FSCIE, Águas e Saneamento, Electricidade, etc

Visualização 3d:

Renderização de todos os ambientes interiores com decoração bem como o exterior do edifício com a sua total integração na sua envolvente.

Maquetismo / Aeromodelismo:

Manufaturamos todas as peças necessárias para a execução de maquetes (Edificios, terrenos, pontes, Tuneis, aviões, etc)recorrendo a tecnologia de corte e modelação: Maquina de corte a laser CO2 Maquina CNC para modelação. O que mais gosta no trabalho que realiza? Desenvolvimento das diversas propostas dentro da área de projeto e sua articulação com a cidade bem como o acompanhamento das obras.